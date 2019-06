Gli showrunner di Fear the Walking Dead spiegano "il colpo impossibile" di John Dorie

Nell'ultimo episodio di Fear the Walking Dead andato in onda sulla AMC, l'ex-dipendente dello spettacolo Wild West Show John Dorie (Garret Dillahunt) è stato protagonista di una sparatoria uomo vs. zombie (quindi abbastanza a senso unico), dove a quanto pare ha messo a segno un tiro praticamente impossibile.

Il colpo in questione esiste veramente ed è stato realizzato. Il nome del colpo è San Antonio Split, e nell'episodio John lo usa per salvare la vita a Dwight (Austin Amelio), intrappolato sotto il peso di uno zombie con altri due walkers ad arrivargli alle spalle. Dorie chiede a Dwight di sollevare la sua ascia e, da lontano, il pistolero spara alla lama dividendo il proiettile e colpendo gli zombie alle sue spalle contemporaneamente.



Gli showrunner Andrew Chambliss e Ian Goldberg hanno deciso però di spiegare questo momento, parlando proprio di John. Dicono i due: "Volevamo davvero vedere un po' del passato di John e delle sue abilità come tiratore. Stavamo riguardando i vecchi trucchi del Wild West Show, sapete, quello di Buffalo Bill. Abbiamo persino inviato alcuni scrittori all'Autry Museum of the Wild West qui a Los Angeles per trovare qualcosa di interessante, scoprendo così questo colpo che divide il proiettile. Il trucco sembrava davvero divertente e davvero impossibile. Pensate che era anche una cosa che erano abituati a fare spesso nel Wild West Show".



Continuano: "È anche un momento attraverso cui John abbraccia la sua identità prima dell'arrivo dell'Apocalisse Zombie. Tira fuori questo suo lato che anche June cercava di tirare fuori per tutto l'episodio, il che li riavvicina in qualche modo. Comunque Dorie sta anche lottando molto con la colpa del sopravvissuto, che lo affligge sin dall'inizio della stagione".



Fear the Walking Dead 5 tornerà in onda su AMC il prossimo 23 giugno con il quarto episodio, "Skidmark".