Gli showrunner di Game of Thrones David Benioff e D.B. Weiss lasciano HBO

Continua la controversa saga con protagonisti David Benioff e D.B. Weiss, dopo le critiche di Seth Rogen agli autori di Game of Thrones a causa della loro assenza dal San Diego Comic-Con, sono diversi i siti che riportano la notizia che i due showrunner hanno interrotto la loro collaborazione con l'emittente HBO.

Secondo quanto dichiarato da Hollywood Reporter, David Benioff e D.B. Weiss si sarebbero incontrati con la dirigenza di diversi siti di streaming, in particolare Amazon Studios, Netflix e Disney/FX per giungere ad un accordo riguardante serie TV e film.

Stando a diversi rumor, la coppia di autori stava per firmare definitivamente con la compagnia creata da Jeff Bezos, prima di ricevere una serie di offerte da Netflix per la creazione di diversi show. Le cifre che ruotano attorno ai contratti sono da capogiro: si parla di 200 milioni di dollari, valore che dovrebbe superare l'accordo da record stipulato tra HBO e i creatori di Westworld.

Come ricorderete, Disney si è inoltre assicurata la collaborazione dei due per il prossimo film della saga di Star Wars, indicato per uscire nelle sale mondiali il 16 dicembre 2022. Non ci stupirebbe sapere che i due showrunner di Game Of Thrones sceglieranno quindi di legarsi definitivamente alla casa di Mickey Mouse, chiudendo la parentesi HBO. Pare che comunque non si sia ancora esaurita la polemica sul discusso finale de Il Trono di Spade, tanto che anche l'autore di Lost ha voluto dire la sua sulla conclusione della serie.