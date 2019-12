Gli showrunner di Game of Thrones alla regia della standup comedy di Leslie Jones

Tra poche settimane sarà disponibile all'interno del catalogo di Netflix, la prima standup comedy dell'attrice Leslie Jones. A occuparsi della regia sono stati gli showrunner di Game of Thrones.

La presenza dell'adattamento televisivo dei romanzi di George R. R. Martin tra le migliori serie dell'anno sarà stato motivo d'orgoglio per David Benioff e D.B. Weiss, che nel corso dell'ottava e conclusiva stagione dello show di HBO sono andati incontro a parecchie critiche, come la ormai celebre petizione per il remake di Game of Thrones 8.

Adesso i due torneranno il prossimo 14 gennaio su Netflix non più nel ruolo di showwrunner, ma come registi - cosa già accaduto per l'episodio finale di Game of Thrones - per lo show Time Machine di Leslie Jones, attrice e comica apparsa negli ultimi anni nel film Ghostbusters, reboot della storica saga cinematografica.

Il trailer dello spettacolo prende il via mostrando la data d'esordio e successivamente un messaggio che è un chiaro richiamo alla serie TV con protagonista Emilia Clarke. Si può leggere, infatti, la frase 'La madre dei draghi sta arrivando su Netflix' e subito dopo compare l'attrice mentre pronuncia 'Dracarys'. Il video continua con delle divertenti gag da parte di Jones, fino al titolo dello special e la comparsa dei nomi di Benioff e Weiss.

Cosa ne pensate di questa standup comedy? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Per tutti gli appassionati di Game of Thrones ricordiamo che è disponibile il cofanetto Il trono di spade - La serie completa.