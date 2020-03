Gli showrunner di Harley Quinn anticipa l'arrivo di Darkseid nella seconda stagione

Gli showrunner dell'applaudita e Harley Quinn di casa DC Universe, che sono Justin Halpern e Patrick Schumacker, hanno recentemente avuto modo di rispondere a qualche domanda di Comicbook.com in occasione dell'arrivo della seconda e attesa stagione della serie doppiata a Kaley Cuoco.

Il giornalista della testata americana, tra le altre cose, ha chiesto ai due showrunner di anticipare qualcosa sul possibile arrivo di Darkseid di Apokolips, e questi hanno timidamente confermato, suggerendo anche che tutto sarà più brutale nel corso dei nuovi episodi in arrivo la prossima settimana. Dicono gli showrunner:



"Ci sarà un grande supervillain. Uno personaggio davvero enorme della DC che giocherà un ruolo piuttosto importante all'interno del nuovo arco narrativo della seconda metà di stagione. Volete un indizio? Diciamo soltanto che nel trailer dei nuovi episodi appaiono chiaramente dei Parademoni... Quindi è abbastanza intuitivo indovinare di chi si tratti".



In precedenza è stato anche chiesto se ci fossero piani per una terza stagione. In merito, Dice Halpern: "Al momento siamo in una situazione in cui DC e WarnerMedia devono capire bene cosa farsene di questa serie. Ci sono state diverse chiacchierate sull'espansione, ora che la Warner ha diverse frecce al suo arco. Stiamo esplorando opportunità per vendite ad altri outlet, ma non c'è ancora nulla di confermato né di ufficiale". Questo significa che potenzialmente sarebbe sul tavolo l'idea di passare Harley Quinn da DC Universe a HBO Max, piattaforma che conterrà intere nuove serie animate e live-action della DC, inclusa una su Lanterna Verde.



La seconda stagione di Harley Quinn arriverà il prossimo 3 apriel.