Lo showrunner di Harley Quinn di DC Universe rivela se ci sarà o meno una terza stagione

Mancano ormai pochi giorni al ritorno dell'acclamata e folle serie animata di Harley Quinn targata DC Universe, giunta già alla sua seconda stagione che si preannuncia ancora più grande ed entusiasmante della precedente, ma è in una recente intervista con Comicbook.com che lo showrunner Justin Halpern ha discusso già di un'eventuale terza stagione.

Parlando di questa possibilità, lo scrittore ha spiegato che mentre lui e i restati membri della writers room hanno già una chiara idea di come dovrebbe muoversi e procedere lo show, la DC Universe e la WarnerMedia non hanno ancora ordinato nulla, forse per attendere anche l'imminente lancio di HBO Max, in arrivo in America nelle prossime settimane.



Dice Halpern: "Al momento siamo in una situazione in cui DC e WarnerMedia devono capire bene cosa farsene di questa serie. Ci sono state diverse chiacchierate sull'espansione, ora che la Warner ha diverse frecce al suo arco. Stiamo esplorando opportunità per vendite ad altri outlet, ma non c'è ancora nulla di confermato né di ufficiale". Questo significa che potenzialmente sarebbe sul tavolo l'idea di passare Harley Quinn da DC Universe a HBO Max, piattaforma che conterrà intere nuove serie animate e live-action della DC, inclusa una su Lanterna Verde.



Vi lasciamo al trailer ufficiale della seconda stagione di Harley Quinn.