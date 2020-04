Gli showrunner di Harley Quinn spiega perché QUEL villain doveva morire

La seconda stagione di Harley Quinn di DC Universe è tornata pochi giorni fa sulla piattaforma streaming dell'etichetta americana con il primo episodio della seconda stagione, che oltre a riportare sul piccolo schermo la regina del crimine di Gotham ha anche visto la morte di un grande villain dell'Universo DC.

Stiamo parlando per l'esattezza di Pinguino, morto proprio per mano di Harley Quinn, che lo ha sgozzato con la sua mazza da baseball spezzata, lasciandolo accasciare a terra in una pozza di sangue scarlatto. Una morte brutale che arriva con coraggio e immediatamente, già a inizio stagione, e proprio in merito gli showrunner Patrick Schumacker e Justin Halpern hanno spiegato:



"Pensiamo sempre in termini di motori narrativi o comici: si è esaurito per quel personaggio? Abbiamo fatto tutto ciò che volevamo con lui? È un show tratto da un fumetto, quindi possiamo giocare anche con delle resurrezioni o cose del genere, se mai dovesse rivelarsi la presenza di Pinguino essenziale. Ma a parte Ivy, vogliamo mantenere i morti nelle tombe. Con Pinguino siamo andati oltre e abbiamo ucciso uno dei nemici più importati. In un film o una serie diretta di Batman non lo avremmo mai potuto fare. Nessuno avrebbe potuto".



Harley Quinn va in onda settimanalmente in America su DC Universe.