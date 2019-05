La Showrunner di Jessica Jones smetterà di collaborare sotto la Warner Brothers Deal

Con l'arrivo del 14 giugno in cui uscirà l'ultima stagione di Jessica Jones, la showrunner Melissa Rosenberg afferma che vorrebbe scrivere qualcosa di nuovo e distaccarsi, almeno per il momento, dall'universo Marvel, chiudendo così anche la collaborazione con la Warner Brothers Television.

Con la fine della serie Jessica Jones, con l'arrivo quindi dell'ultima terza stagione, per Melissa arriva anche la fine della collaborazione con la Warner Brother Television e con l'universo Marvel, almeno per adesso. "Probabilmente andrò via per un po'" sono state le sue parole "sono stata così profondamente coinvolta e a contatto con l'universo Marvel che sarebbe stato troppo entrare in un progetto DC in questo momento, però mai dire mai", insomma, qualsiasi cosa sarà, non adesso. Le offerte sul mondo dei supereroi, diciamo, dalla Warner Brother crescono ogni giorno di più con una continua lista sia su The CW che sulla piattaforma streaming proprietaria dell'universo DC. Quello di cui la Rosenberg è sicura al momento è che le piacerebbe entrare in storie che non ha mai raccontato prima.

"Mi piacerebbe esplorare temi e dinamiche nuove, diverse, spingermi oltre, in territori dove non sono mai stata" afferma la showrunner vincitrice di Peabody e nominata agli Emmy Awards "penso che sia questo che voglio, sto cercando di continuare ad essere all'interno di in un processo creativo, ma sorprendendomi il più possibile, mi piacerebbe prendere dei rischi, è un qualcosa che ogni scrittore si ritrova a fare prima o poi". Pare che, in passato, la Rosenberg fosse stata richiesta sia da Netflix che dalla Warner Brothers per un accordo più duraturo e complessivo di alcuni progetti, accordo che venne accettato successivamente e che prevedeva otto cifre. Oltre a questo, Melissa Rosenberg ha comunque partecipato ad una delle serie più acclamate dalla Marvel Television e ha ricevuto tre nomination agli Emmy Awards, all'epoca, come scrittrice di Dexter.

La Rosenberg non ha perso l'occasione per ringraziare i fan della serie Jessica Jones che hanno seguito tutte le stagioni e che continueranno a farlo alla fine di questo percorso.