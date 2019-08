Lo showrunner di Krypton vuole un film su Superman con Cameron Cuffe

Cinematograficamente parlando siamo da un po' di tempo abituati, grazie al DC Extended Universe, ad associare Superman a film dalle tinte dark e dai toni molto seri, basti pensare a Man of Steel o Batman v Superman. Dalle parti di Krypton, però, a qualcuno piacerebbe proporre qualcosa di diverso.

La cosa prende piede da un'opinione espressa dallo scrittore Chuck Wendig che, parlando dell'imminente uscita di Joker, ha ammesso di non sentire il bisogno di un film del genere (indipendentemente dalla sua qualità) in un mondo già così pregno di tensioni. Al contrario, Wendig auspica il ritorno al cinema di un Superman sullo stile di quello di Christopher Reeve, portatore di buoni sentimenti e di messaggi indiscutibilmente positivi.

All'autore ha subito fatto eco Cameron Welsh, produttore esecutivo e showrunner di Krypton, che ha dichiarato di desiderare un film del genere più di ogni altra cosa. A questo punto la domanda è sorta spontanea da parte di alcuni utenti: "Chi ingaggeresti nel ruolo di Clark?" Immediata la risposta di Welsh: "Cameron Cuffe sarebbe l'unica scelta, è facile".

Sarebbe un'esperienza sicuramente singolare per l'attore, che in Krypton veste i panni del nonno di Superman Seg-El. Ma in questi casi si sa: mai dire mai! Krypton, intanto, è stata cancellata dal palinsesto di SYFY ed i fan non sembrano per niente entusiasti della decisione: alcuni di loro hanno già lanciato una petizione per salvare la serie.