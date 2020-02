Lo showrunner di Legends of Tomorrow parla dei potenziali nemici non inseriti nella serie

Nelle prime quattro stagioni di Legends of Tomorrow, la squadra di supereroi ha dovuto affrontare diversi villain, ma ora nella quinta si ritrova di fronte a diverse figure storiche che Astra Logue (Olivia Swann) ha liberato dall'Inferno. La scelta di questi personaggi, però, è il frutto di un delicato equilibrio, come ha spiegato Phil Klemmer.

Lo showrunner ha infatti dichiarato di aver tenuto in considerazione numerosi personaggi, ma non tutti si prestavano ai toni e allo stile di Legends of Tomorrow. Così, in una stagione che fino a ora ha mostrato Rasputin e Bugsy Siegel e si appresta a portare in scena Maria Antonietta nell'attesa dello scontro con Gengis Khan, quali sono stati gli elementi più importanti che hanno portato all'inclusione o all'esclusione di una determinata figura storica? Sostanzialmente, per alcuni "è troppo presto", mentre altri sono fin troppo orribili.

"È difficile perché vuoi che un Encore (questo il termine con cui vengono indicate le persone liberate da Astra Logue) sia orribile, ma vuoi anche poterti divertire con loro. Per esempio, Hitler è solo orribile, non è divertente", ha spiegato Klemmer, che poi ha rivelato un personaggio che avrebbe voluto inserire: "una persona che non abbiamo mostrato quest'anno è chiunque abbia inventato le emoji, o la prima persona a dire LOL, qualcosa del genere. Volevamo che fosse una figura legata ai social media, magari un preadolescente o una persona ormai cresciuta ma che lo aveva fatto in passato. Ma sarebbe stato triste, perché quella persona sarebbe dovuta morire, probabilmente mentre messaggiava alla guida". Lo showrunner ha poi confessato che, pur avendo scartato l'idea, gli sarebbe piaciuto vedere "la persona che ha inventato le emoji ritrovarsi al tempo di Shakespeare", per quella che sarebbe potuta essere una situazione esilarante.



Cosa ne pensate degli Encore mostrati fino a ora? Chi vi piacerebbe vedere?