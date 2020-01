Lo showrunner di Legends of Tomorrow parla del ritorno di un personaggio nella serie

Nella quinta stagione di DC'Legends of Tomorrow farà il suo ritorno il personaggio di Zari, da cui non si avevano più notizie dal finale della stagione precedente. Il co-showrunner della serie, Phil Klemmer, ha parlato del suo cambiamento durante questo lasso di tempo.

L'ultima volta che abbiamo visto all'opera il personaggio interpretato dall'attrice Tala Ashe è stato durante il finale della quarta stagione, quando è stato sconfitto il temibile Neron. Nella nuova linea temporale che si è venuta a creare, Zari non ha mai fatto parte delle Leggende, che hanno invece potuto contare sulla presenza di Behrad (Shayan Sobhian), suo fratello.

Dalle anticipazioni del prossimo episodio, intitolato Meet the Legends, siamo venuti a conoscenza del ritorno di Zari in Legends of Tomorrow. Ma com'è cambiato il personaggio rispetto alla stagione precedente? A fornire maggiori dettagli sulla situazione ci ha pensato Klemmer attraverso un'intervista esclusiva con il portale Entertainment Weekly, dove ha fatto riferimento a una Zari in versione influencer.

"La Zari 2.0 negli ultimi anni ha gestito il suo enorme impero mediatico, come se fosse una Kardashian, mentre suo fratello è stato in giro a cercare di salvare il mondo. Ironia della sorte, Zari 1.0 voleva che suo fratello e i suoi genitori non morissero e che il suo futuro non fosse questo posto terribile. Alla fine è riuscita a fare tutte queste cose, ma nonostante ciò la relazione con suo fratello non è formidabile come quella tra altri fratelli".

La serie di The CW sarà disponibile in Italia a partire dal prossimo 25 maggio su Premium Action. Vi lasciamo infine al promo del nuovo episodio, dove il mondo di Legends of Tomorrow deve affrontare le conseguenze di Crisi sulle Terre Infinite, il grande evento crossover che ha coinvolto i personaggi dell'Arrowverse.