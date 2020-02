L'addio dei due personaggi in Legends of Tomorrow? Ecco la risposta degli showrunner

L'addio dei due personaggi è qualcosa che avverrà durante l'attuale quinta stagione di Legends of Tomorrow e in attesa di vedere come avverrà, gli showrunner della serie di The CW hanno spiegato i motivi di questa decisione.

Si tratta di una notizia che i fan delle leggende conoscono già da tempo, anticipata dalle dichiarazioni di Brandon Routh lo scorso ottobre: Ray Palmer e Nora Darhk (Courtney Ford) non faranno più parte del cast regolare.

I due shorunner della serie, Phil Klemmer e Keto Shimizu, durante un'intervista con il portale Gamespot.com hanno parlato di questa decisione. Ecco un estratto delle loro dichiarazioni:

"Abbiamo sempre pensato che il tempo sulla Waverider sarebbe dovuto concludersi. È sempre stata pensata come un qualcosa che rappresenti una strada a metà e non un luogo definitivo, e una volta che sei stato riparato da ciò che ti ha ferito, devi lasciare spazio sulla nave a qualche altra anima danneggiata" ha dichiarato Klemmer. Mentre Shimuzu ha aggiunto "Ci piace raccontare storie realistiche, come quando le persone stanno insieme per un certo periodo perché hanno bisogno l'una dell'altra, e quando non hanno più bisogno l'una dell'altra, allora è come se crescessero".

Il prossimo episodio della quinta stagione sarà trasmesso negli Stati Uniti il 10 marzo, mentre in Italia sarà disponibile a partire dal prossimo mese di maggio all'interno della programmazione del canale Premium Action. Se siete interessati potete dare un'occhiata al promo di Mr. Parker's Cul-De-Sac.