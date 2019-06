Showrunner di Legion spiega come i viaggi nel tempo porteranno alla conclusione la serie

L'acclamato show Legion si prepara alla sua stagione finale, mettendo a disposizione del suo eroe uno dei poteri più potenti presenti nell'universo X-Men: i viaggi nel tempo.

Continuano i lavori per il finale della serie trasmessa dall'emittente americana FX. Secondo le parole dello showrunner Noah Hawley l'unica possibilità che il personaggio interpretato da Dan Stevens ha di vivere finalmente l'infanzia e la vita desiderata è quello di affidarsi ai poteri del suo nuovo alleato Switch.

Dopo le rivelazioni delle due stagioni precedenti, che hanno portato David e Lenny a rifugiarsi in una specie di comune hippie, Noah afferma che per il protagonista della serie:"L'unico modo per risolvere la sua situazione è quello di agire nel passato, per dare a sé stesso un nuovo inizio." Continua spiegando che tutti quelli che lavorano attualmente alla stagione finale di Legion sono consapevoli delle difficoltà legate alle storie con i viaggi nel tempo, ma saranno proprio queste sfide inedite a rendere ancora più interessante la nuova stagione.

Se non l'avete ancora fatto correte subito a vedere il promo della terza stagione di Legion.

Il finale della serie si preannuncia ricco di sorprese, visto che è stata confermata la presenza del Professor X nelle avventure di David Haller.

