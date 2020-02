Gli showrunner di Locke & Key parlano del finale e di nuove chiavi per la seconda stagione

È approdato venerdì scorso su Netflix l'adattamento dell'amatissimo fumetto Locke & Key di Joe Hill e Gabriel Rodriguez, creato per la piattaforma da Meredith Averill (Hill House) e Carlton Cuse (Lost, The Strain), e con il Wrap proprio i due showrunner hanno avuto modo di discutere del finale della prima stagione di nuove chiavi per la seconda.

La più grande rivelazione del finale della prima stagione è stata quella relativa a Gabe, che si scopre essere sempre stato il demoniaco Dodge, che come sappiamo è in realtà Lucas. In merito, la Averill afferma: "L'idea che Gabe sia stato Dodge per tutto il tempo è ispirata a una storia che è presente nei fumetti di Joe e Gabriel, con la differenza che nei fumetti i lettori sanno della vera identità del personaggio. Nel racconto a fumetti, il nuovo ragazzo di Kinsey, Zack Wells, appena trasferitosi in città, è in realtà Dodge ed è subito presentato come tale ai lettori. Noi volevamo dare un twist in modo che fosse quasi inaspettato proprio alla fine della stagione. Abbiamo insomma cambiato giusto il concept".



Per Cuse questo è il più grande cambiamento rispetto al fumetto originale, e da qui hanno voluto anche costruire l'impalcatura per la seconda stagione, ricollegandosi al personaggio di Eden e al proiettile ombra scagliatole contro dalla Black Door: "Ci è venuta grazie al plot tiwst di Gabe l'idea di creare una dinamica cattivo-cattivo con Eden, che è in realtà una brava ragazza. Abbiamo adorato l'idea di questo incontro, perché tra loro due non ci sono state scene realmente condivise nella prima stagione, nel corso della quale abbiamo voluto proprio preparare il terreno alla seconda, attualmente in fase di scrittura e sulla quale ci stiamo divertendo molto".



Netflix non ha ancora rinnovato Locke & Key per la seconda stagione, comunque, ma Averill e Cuse hanno confermato al The Wrap di essere già al lavoro per mapparne racconto e narrazione. Le domande più importanti sono relative al personaggio di Ellie e alle nuove chiavi che i Locke troveranno in futuro, e in merito gli showrunner dicono: "Su Ellie non possiamo dire assolutamente nulla. Non sarebbe prudente da parte nostra. Sulle chiavi possiamo darvi un'indizio: sono meno di 5.000. Ci saranno tantissime altre chiavi nel futuro dello show. Credo siano un'ottima metafora per questa storia di crescita che vede al centro del racconto dei bambini che cercano di affrontare un passato traumatico verso l'età adulta. A seconda dei problemi che si andranno ad affrontare ci saranno tante chiavi a far parte del loro viaggio. Ci sono tante storie che non abbiamo utilizzato e altre su cui ci stiamo consultando direttamente con Joe e Gabriel".



