Per lo showrunner di Locke & Key realizzare la serie è stata 'un'odissea'

Il viaggio di Locke & Key per arrivare su Netflix è stato "una lunga odissea", secondo lo showrunner Carlton Cuse. Se Ulisse ha impiegato dieci anni per tornare a casa, la serie basata sul fumetto di Joe Hill ci ha messo due anni in più prima di vedere finalmente la luce.

Ne ha parlato con Digital Spy anche l'altra showrunner di Locke & Key, Meredith Averill, raccontando le difficoltà nel catturare e riprodurre le sfumature e le tonalità del fumetto. "Ciò che il fumetto fa così bene è bilanciare diversi toni di, sai, orrore estremo - momenti di orrore estremo - e poi storie di giovani adulti, triangoli amorosi, e questi elementi fantay. E quindi, sai, penso che funzioni così bene nei fumetti, ma è stato difficile adattarlo. Abbiamo lavorato molto duramente per trovare questa proporzione nel nostro show, per fare funzionare bene insieme tutti quegli elementi."

Dopo la pubblicazione del fumetto nel 2008, Dimension Films ne acquistò i diritti per un adattamento cinematografico, ceduti un anno dopo ai produttori di Star Trek Alex Kurtzman e Roberto Orci. Nel 2010, Steven Spielberg entrò a far parte del progetto come produttore esecutivo, e con lo showrunner Josh Friedman fu realizzato un pilota per Fox, ma il progetto naufragò nel maggio 2011.

Nel 2014, quando Hill completò la sua serie a fumetti, Kurtzman e Orci annunciarono di voler trarre da Locke & Key una trilogia cinematografica, ma non seguirono passi concreti, e due anni dopo fu realizzato un pilota per Hulu diretto da Andy Muschietti, rapidamente abbandonato. Sembrava insomma una maledizione, prima dell'arrivo di Carlton Cuse e all'intervento di Netflix.

"Il pilota di Hulu era un po' più sul piano dell'horror" secondo Cuse, "mentre per Netflix, giustamente, doveva essere più su un piano fantasy. Lo show di Netflix si concentra, davvero, sui ragazzini. Penso che sia davvero più strettamente allineato alle cose che erano nel fumetto che tutti adoravano."

