Gli showrunner di Marvel's Runaways spiegano il finale della serie

I fan della serie hanno recentemente scoperto i motivi della cancellazione di Marvel's Runaways, nonostante questo hanno seguito fino alla loro conclusione le avventure del gruppo di supereroi protagonisti. Ecco la spiegazione del finale data dagli showrunner.

Intervistati da Entertainment Weekly, Josh Schwartz e Stephanie Savage hanno deciso di rivelare i motivi dietro la decisione di concludere la storia dei Runaways con un cliffhanger: "Abbiamo lavorato su un finale che sarebbe potuto andare bene per ogni decisione, perché all'epoca non sapevamo ancora quale sarebbe stato il nostro destino. Sapevamo però che difficilmente avremmo continuato a lavorare sulla serie, per questo volevamo girare un finale che potesse essere apprezzato da tutti".

Infatti nella scena conclusiva dello show possiamo vedere Alex ricevere un messaggio da una sua versione malvagia dal futuro, che recita: "Infiltrati negli Innovators, nascondi Mancha e uccidi Nico", Schwartz ha così spiegato che: "Volevamo chiudere con la possibilità di nuove storie, sia che accadano nelle menti dei fan sia che vengano trasposte per la televisione". Nel corso delle puntate abbiamo potuto vedere anche un crossover tra Cloak & Dagger e Marvel's Runaways, serie di Marvel Television cancellata dopo appena due stagioni.

