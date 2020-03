Lo showrunner Michael Chabon rivela la sua versione ideale di Star Trek: Picard

La prima stagione di Star Trek: Picard si è conclusa in modo epico e toccante lo scorso 25 marzo, in un episodio che ha visto anche il giusto addio a un amato personaggio della serie, e anche se lo showrunner Michael Chabon si dice soddisfatto del lavoro svolto, ammette anche l'esistenza di una sua versione ideale dello show.

In sostanza, pur dichiarandosi estremamente felice del comparto narrativo della serie CBS e dell'evoluzione del personaggio di Patrick Stewart, Chabon rivela a Variety un piccolo rimorso nel non aver potuto confezionare a puntina la sua versione ideale di Star Trek: Picard. Lo ha detto nel corso di una recente intervista:



"Sai, parlando personalmente, stando ai miei gusti e alla mia inclinazione, ho sempre detto durante le versioni preliminari di questo spettacolo se fosse possibile fare uno show intero su Picard e il cane nel vigneto in Francia, senza astronavi o phaser e con due soli romulani, gli stessi che lo aiutavano nel vigneto, senza politica. Una roba tipo che nel villaggio vicino c'è una festa, Picard e i suoi vanno lì e lui risolve un mistero, come il furto di una vecchia campana. Mi sarebbe davvero piaciuto scrivere uno spettacolo di questo genere. Non penso che il mondo sia abbastanza pronto per una serie di Star Trek di questo tipo. Non avrebbe abbastanza pubblico".



E a voi piace l'idea? Per ulteriori approfondimenti vi lasciamo alla recensione di Star Trek: Picard 1x10 e al primo teaser trailer di Star Trek: Discovery 3.