La showrunner di On My Block parla del clamoroso cliffhanger della terza stagione

Da ieri è disponibile la terza stagione di On My Block all'interno del catalogo streaming di Netflix. La showrunner e co-ideatrice Lauren lungerich ha spiegato nel dettaglio uno degli avvenimenti più importanti presenti nello show.

Chi si è dedicato al binge watching di On My Block - ricordiamo che saranno presenti spoiler all'interno dell'articolo - avrà sicuramente assistito a un evento inaspettato e clamoroso: l'inaspettato futuro dei personaggi principali.

Durante la terza stagione, infatti, un flash forward ci mostra la loro vita in un modo che non ci saremmo aspettati. Il gruppo è quasi del tutto disunito. Jasmine e Ruby sono ancora vicine, ma quest'ultima sta vivendo un periodo punk della sua vita, Monse ha un nuovo gruppo di amiche, Spooky ha la famiglia che da sempre desiderava e Jamal è entrato a far parte di una squadra di calcio.

La showrunner ha parlato di questi grandi cambiamenti all'interno della trama della serie, in un'intervista concessa al portale TV Guide, di cui vi proponiamo un estratto:

'Come separiamo questi bambini durante lo spettacolo?' ha dichiarato lungerich parlando del flash forward 'Volevamo che ci fosse un conflitto tra gli amici e vedere chi sarebbe rimasto e chi no. Si sono aperte tante strade diverse per questi personaggi e per noi di poter vedere le loro vite cambiare, ed è quello che succede'.

A proposito dello scioglimento del gruppo, queste sono state le sue parole:

'Se un giorno ci sarà una quarta stagione allora questo dubbio verrà risolto. Verranno date delle risposte chiare su cosa ha portato al disfacimento del gruppo. Questi ragazzi si sono riuniti per salvare più e più volte Cesar, ma adesso devono salvare loro stessi. Sono arrivati tutti insieme, allo stesso posto, come un gruppo di amici, e questo ha avuto un grande impatto su di loro perché sono davvero delle brave persone'.

Avete già visto la terza stagione? Fateci sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Nel frattempo vi lasciamo al trailer di On My Block 3.