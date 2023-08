Lo showrunner di ONE PIECE su Oda: 'non sono mai stato cosi nervoso!'

Freschi di trailer del live action di One Piece e in attesa del suo approdo definitivo su Netflix, arrivano dei "disturbanti" racconti direttamente dal set e riguarderebbero l'atteggiamento di Oda nei confronti del team.

Agli antipodi rispetto alle licenze prese sui libri dalla serie di The Witcher, infatti, il manga di Eiichiro Oda è stato trasposto in live action sotto la costante guida del suo autore originale, che si è rivelato anche particolarmente duro con gli showrunner di Netflix allo scopo di rendere la trasposizione della sua opera quanto più fedele e accurata possibile.

Tuttavia, questo comprensibile attaccamento viscerale alla sua creatura ha portato Oda a esprimere un atteggiamento impegnativo da digerire dal resto della "ciurma". A parlarne è stato Matt Owens, il quale ha spiegato ai microfoni di GamesRadar+ che "non penso di essere mai stato così nervoso per qualcosa in tutta la mia vita".

Senza giri di parole, lo showrunner di Netflix per ONE PIECE ha proseguito raccontando che "C'era quest'uomo, il creatore di questa storia che amo e rispetto tantissimo, e mi sono trovato a chiedergli di fidarsi di me [...] non mentirò, è stato duro all'inizio, non era neanche il primo tentativo di fare un live action per One Piece e non eravamo i primi a provare a proporlo in un modo nuovo; tuttavia, penso che quando ha capito che venivamo dal posto giusto e volevamo provare a proteggere la sua serie e a creare una nuova proposta per attrarre nuove persone verso di lei, allora ha iniziato a fidarsi di noi".