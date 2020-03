Lo showrunner di Ozark 3 spiega lo scioccante finale e parla del futuro

Da pochi giorni è disponibile su Netflix la terza stagione di Ozark e sono in molti ad averla già divorata, compreso lo scioccante finale. Lo showrunner della serie, Chris Mundy, ha raccontato i piani per il futuro della serie, tornando naturalmente anche sui recentissimi eventi visti sulla piattaforma streaming.

La terza stagione di Ozark ha approfondito le relazioni tra i vari personaggi, alzando anche la posta in gioco. Navarro (Felix Solis) ha instaurato una relazione con Wendy (Laura Linney), mentre i rapporti tra quest'ultima e Marty (Jason Bateman) si sono fatti sempre più tesi.

Nel finale, Helen (Janet Mc Teer) viene uccisa da uno scagnozzo di Navarro, che abbraccia Wendy e Marty dicendo: "Questo è un inizio".

Intervistato da Entertainment Weekly, Chris Mundy ha parlato di come intendeva strutturare la stagione: "Abbiamo pensato al primo terzo della stagione come Marty contro Wendy, e Wendy ha vinto quella battaglia, e poi c'è stata questa alleanza provvisoria tra Wendy ed Helen, e di conseguenza Wendy e Marty contro Helen. Qualcuno doveva vincere questa battaglia, perché Navarro non avrebbe sopportato un equilibrio instabile."

Perché Navarro sacrifica proprio Helen? Secondo lo showrunner, "per quanto sia brava, ci sono altri avvocati nel mondo. Poi Wendy e Marty hanno, in primo luogo, un casinò che è una specie di sacro graal del riciclaggio di denaro. E inoltre, nella mente di Navarro, la loro affermazione di avere l'FBI dalla loro parte e di poter far intervenire il governo americano nella guerra alla droga contro i loro rivali, è qualcosa che praticamente nessun altro gli può offrire."

La stagione 4 di Ozark non è stata ancora ufficialmente annunciata, ma è molto amata dal pubblico e l'ultimo episodio è chiaramente un finale di stagione, non di serie. "Se saremo abbastanza fortunati da ottenere una stagione 4", conclude lo showrunner, "si tratterà soprattutto di scoprire se i Byrde riusciranno a trasformare il più grande errore della loro vita in un grosso vantaggio, e in che modo il karma li colpirà se ci riusciranno."

