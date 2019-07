La showrunner racconta Batwoman: la sua sessualità è solo parte della storia

Batwoman debutterà su The CW al termine dell'anno e sarà un debutto già storico perché sarà la prima serie tv in assoluto a presentare un personaggio principale femminile apertamente omosessuale. Secondo il cast e la troupe l'argomento verrà trattato in maniera molto specifica. Al panel di San Diego è intervenuta la showrunner, Caroline Dries.

"La cosa più importante per noi è che l'essere lesbica per Kate è solo una delle sue caratteristiche, e non la ingigantiremo nella storia, a parte il fatto che quando s'innamora è con una donna".

Nei fumetti la sessualità di Kate Kane ha avuto un ruolo interessante nel corso della storia, in particolare per quanto riguarda i suoi giorni pre-Batwoman. Kate viene espulsa con disonore dal corpo militare a causa di una relazione con un'altra donna.



Naturalmente la versione a fumetti di Kate è legata a doppia mandata a Renee Montoya, alla quale è stato chiesto se parteciperà o meno allo show.

"Credo sia troppo presto per dirlo a Renee. Non possiamo usufruirne perché lo stanno facendo in un film in arrivo". Riferendosi probabilmente a Birds of Prey.

Il forte legame dei fan con il retroscena bizzarro di Batwoman, sta già avendo un buon successo dal punto di vista televisivo.

"Il sogno di tutti è essere in uno show o in un film in cui si arriva a Gotham. Non c'è niente di meglio, è iconico. Molte cose sono fuori dal mio controllo ma il mio personaggio è sotto la mia responsabilità. Ma dopo aver fatto il pilota e aver provato le emozioni di Kate, penso che le persone rimarranno piacevolmente sorprese" ha spiegato la protagonista, Ruby Rose.

Dubbi ci sono sul ruolo di Batman nella serie mentre è noto che i villain non saranno gli stessi.