Gli showrunner di Runaways su come è avvenuto il crossover con Cloak & Dagger

Il settimo episodio della terza stagione di Marvel's Runaways è quello dedicato al crossover con Cloak & Dagger. Ma come si arrivati a realizzarlo? Ne parlano gli showrunner della serie targata Hulu, Joshua Schwartz e Sthephanie Savage.

"A dire il vero era qualcosa che volevamo fare sin dall'inizio. Cloak & Dagger e Runaways sono fortemente connessi nei dumetti. Abbiamo sempre visto come naturale una storyline che permettesse loro di visitare Los Angeles, come fanno nei fumetti" spiega Schwartz, mentre Savage racconta come sia stato difficoltoso arrivare a realizzare il crossover "Andando in onda su network differenti, e altre ragioni, era complicato. Ma poi tutto è iniziato a confluire sotto lo stesso tetto [Kevin Feige diventa COO Marvel] e abbiamo visto un'opportunità per realizzare il crossover nella terza stagione. Abbiamo contattato Joe Pokaski [lo showrunner di Cloak & Dagger] e ci siamo assicurati che per lui andasse bene. Il sentimento generale era che i fan di Cloak & Dagger avrebbero riconosciuto i personaggi".



Ma portare sullo stesso schermo Tyrone, Tandy e i Runaways era un'opportunità che non potevano farsi scappare: "È un momento di grande importanza per i ragazzi, perché capiscono che ci sono altri teenager con dei poteri. Quell'idea di sentirsi meno soli e sapere che ci sono altri ragazzi lì fuori che stanno attraversando le stesse cose ci è sembrata una storia che valeva la pena raccontare. I nostri personaggi non hanno avuto molte opportunità di interagire con qualcuno della loro età per via del contesto in cui si ritrovano".

La terza e ultima stagione di Marvel's Runaways è disponibile dal 13 dicembre su Hulu, mentre attendiamo ancora notizie sulla messa in onda italiana.