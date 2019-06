Gli showrunner della serie Fear The Walking Dead sul personaggio di Dwight

Il controverso personaggio di Dwight, interpretato dall'attore Austin Amelio, ha fatto il suo ingresso nella serie Fear The Walking Dead, dopo aver lasciato lo show di The Walking Dead alla fine dell'ottava stagione. Ma lo ritroviamo cambiato e con un nuovo cammino da intraprendere.

Seguendo le orme e il percorso di Morgan, interpretato da Lennie James, che è passato dallo show The Walking Dead a Fear the Walking Dead l'anno scorso, ora anche Dwight, l'attore Austin Amelio, ha fatto questo passaggio. L'ex Salvatore incontrò John e June in una selvaggia e fatiscente città a ovest, chiamata Humbug's Gulch, e mentre quell'incontro era iniziato come uno scontro a fuoco, è finito poi con la coppia che prometteva di aiutare Dwight a cercare sua moglie Sherry.

"Una cosa che ci ha entusiasmato è stata l'opportunità di esplorare John e June a un livello diverso. Ma la più emozionante è stata far entrare Dwight nell'episodio nello show come una persona in sintonia con John, dato che hanno affrontato delle esperienze simili", ha dichiarato Ian Goldberg. "Dwight sta cercando qualcuno che ha amato, come è successo a John nella quarta stagione". "Abbiamo sicuramente vagliato varie idee", ha affermato Andrew Chambliss. "Ma ci è sembrato davvero funzionale che John e June sarebbero state le prime persone a incontrare Dwight, anche per tutte le somiglianze di cui Ian ha appena parlato. Differentemente da Morgan come era stato suggerito all'inizio, anche considerando l'inserimento di questo personaggio nello show un anno prima. Crediamo che Dwight sia una sorta di immagine speculare di John, Dwight sta vivendo quello che sarebbe potuto accadere a John se non avesse avuto la fortuna di trovare June, e questo può rivelarsi esasperante per entrambi".

"È stato emozionante per noi sederci con Austin e parlare del suo inserimento nella serie, siamo grandi fan del suo personaggio e del lavoro che ha fatto nello show The Walking Dead", ha continuato Goldberg. "Ma ciò che pensavamo fosse emozionante nel portare Dwight in Fear The Walking Dead sarebbe stata quella di una storia di redenzione, volevamo mostrare un Dwight diverso, sappiamo che è un uomo che ha sofferto molto. Ora che lo ritroviamo è senza speranze; ricordiamo che quando ha lasciato The Walking Dead alla fine dell'ottava stagione, Daryl lo ha risparmiato dicendogli di ritrovare Sherry. Ma ora capiamo che non le cose non sono proseguite per il meglio, non crede che riuscirà mai a trovarla. Non pensa che ci sia un posto dove andare. È un suicida, francamente. Alla fine è una fortuna per lui incontrare John e June, che si dimostrano in grado di dargli una ragione per non mollare. Come tutti nel gruppo, da Morgan ad Alicia, da John a June, Dwight che ha qualcosa da espiare, da perdonare a se stesso, ora ha trovato una nuova famiglia, sarà una sfida per lui, ma sappiamo che vedremo un lato diverso di lui rispetto a quello che abbiamo visto in The Walking Dead" ha concluso.