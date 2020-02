Per lo showrunner la stagione finale di Homeland 'chiude un cerchio'

L'ottava e ultima stagione di Homeland arriva questa domenica su Showtime, con Carrie Mathison (Claire Danes) che, dopo l'esaurimento nervoso e il ricovero in un centro di cura, dovrà tornare in Afghanistan per contribuire a chiudere un accordo di pace tra il governo afgano e i talebani.

Dovrà come sempre districarsi tra i colleghi, che continuano a sospettare che abbia tradito il suo paese mentre era in prigione, e la sua stessa offuscata, frammentata memoria che non le consente di ricostruire con certezza i fatti.

Lo showrunner di Homeland Alex Gansa ha parlato a Entertainment Weekly di alcuni aspetti della nuova stagione, che rappresenta l'ideale "chiusura del cerchio". Innanzitutto, i due anni trascorsi dalla settima stagione sono stati "una pausa molto gradita. Claire ha avuto un bambino, tutti abbiamo avuto la possibilità di prenderci del tempo, il team di scrittura, tutta la crew."

L'ottava stagione, in cui ci sarà anche Hugh Dancy, è ambientata in Afghanistan ma è stata girata in Marocco. "Girare laggiù si è rivelato molto più complicato del previsto. Il governo marocchino è molto particolare su tutto ciò che fai entrare nel paese. Anche se porti un'arma finta, deve essere registrata. Quindi immagina di fare grandi set militari e di dover registrare ogni singolo proiettile."

Per quanto riguarda Carrie e la sua salute psicofisica, secondo Gansa "abbiamo trascorso un certo numero di stagioni ad esplorare la sua malattia bipolare. Volevamo che nella stagione finale godesse di una solida base mentale. Ma sta lottando con un evento estremamente traumatico nella sua vita, la sua prigionia in Russia. Questo è il puzzle che sta cercando di mettere insieme - cosa è successo in quel periodo in cui ha letteralmente perso la testa - mentre ha a che fare con eventi del mondo abbastanza seri."

