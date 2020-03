Lo showrunner di Star Trek: Picard discute un eventuale ritorno ad episodi auto conclusivi

Dopo aver discusso sulle differenze dei Romulani in Star Trek: Picard, lo showrunner Michael Chabon ha rivelato cosa ne pensa di un eventuale ritorno della serie ad episodi singoli ed auto conclusivi, come negli show precedenti.

I creatori dell'opera incentrata sulla figura di Jean-Luc Picard hanno descritto lo show come un film lungo 10 ore, rendendolo così molto diverso da serie come "Star Trek: The Next Generation" in cui ogni puntata raccontava una storia che si sarebbe conclusa alla fine dell'episodio. Durante un Q&A effettuato su Instagram, alcuni fan hanno chiesto a Michael Chabon se nel futuro ci potranno essere storie di questo tipo anche in Star Trek: Picard. Ecco la risposta dello showrunner: "È il mercato che determina quale forma letteraria va per la maggiore. È sempre stato così e non solo per la TV. Quando le riviste hanno iniziato a pagare per delle storie, i nostri migliori scrittori hanno rivoluzionato quello stile. In Germania i giornali volevano racconti così Thomas Mann ha scritto alcuni dei racconti migliori. In breve, quando ci sarà una richiesta per TV ad episodi anche Star Trek ritornerà come un tempo, magari non completamente uguale".

Le puntate che compongono la prima stagione della serie sono disponibili su Amazon Prime Video, se non lo avete ancora fatto vi consigliamo di leggere la nostra recensione del sesto episodio di Star Trek: Picard.