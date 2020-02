Lo showrunner di Star Trek: Picard risponde a un dubbio su un dettaglio notato dai fan

La prima stagione di Star Trek: Picard è finora caratterizzata da parecchi dettagli e misteri che stanno stimolando la curiosità dei fan. Uno di questi è presente nel terzo episodio, The End is the Beginning, e lo showrunner Michael Chabon ha provato a dare una risposta.

Curiosità, misteri, complotti ed easter eggs in Star Trek: Picard, finora non sono mancati. Uno di quelli più particolari riguarda, però, un oggetto sul volto di Commodore Oh: perché il personaggio indossa degli occhiali da sole?

Si tratta di un dubbio che è sorto immediatamente tra i fan della serie con protagonista Sir Patrick Stewart nei panni del celebre capitano Jean-Luc Picard, perché nel corso della stagione è stato mostrato come i vulcaniani sono stati in grado di evolvere le proprie palpebre per proteggersi dalla luce dei tre soli.

Perché allora indossare gli occhiali? In molti ritengono che all'interno della storia ci sia una cospirazione è che in realtà il Commodore Oh non sia un vero vulcaniano. Chabon ha provato a rispondere a questo dubbio, all'interno di un video sul proprio profilo Instagram - che potete trovare in calce all'articolo - dedicato alle domande dei fan. La risposta dello showrunner è stata 'Hmm. Cosa possiamo quindi dedurre logicamente?'.

Cosa pensate della risposta data da Chabon? Si tratta di una conferma alla teoria della cospirazione? Vi ricordiamo che la serie viene trasmessa negli Stati Uniti dal network CBS All Access, mentre in Italia è presente all'interno della piattaforma streaming Prime Video, di Amazon. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di Star Trek: Picard 1x04, l'ultimo episodio reso disponibile nel nostro Paese.