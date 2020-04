Lo showrunner di Star Trek: Picard rivela il destino di Narek

Dopo il finale di Star Trek: Picard sono in molti a chiedersi quali personaggi potremo rivedere nel corso della seconda stagione della serie di Amazon Prime Video. Lo showrunner Michael Chabon ha voluto parlare di uno in particolare.

Ci riferiamo a Narek, interpretato da Harry Treadaway, spia romulana scomparsa nella parte finale della puntata conclusiva. Questo evento ha subito incuriosito gli appassionati dell'universo nato dalla mente di Gene Roddenberry, che hanno iniziato ad ipotizzare sui possibili motivi della sua sparizione dalle scene della serie. Parlando ai fan usando il suo profilo Instagram, Michael Chabon ha spiegato come si sia trattato di un semplice errore: "Già, Narek, lo sappiamo. Purtroppo è stato un errore del processo di editing, volevamo mostrare che veniva preso in custodia dalla Federazione".

Sembra quindi che la scene in cui era presente Narek siano state eliminate per sbaglio, nonostante non sia una conferma ufficiale, sono in molti a credere che l'ex membro della setta Zhat Vash sarà nel cast dell'attesa seconda stagione dello show. Siamo sicuri che nei prossimi mesi avremo i primi dettagli sulle puntate inedite della serie, nel frattempo vi segnaliamo un'altra dichiarazione di Michael Chabon sul cast di Star Trek: Picard, in cui parla dell'eventuale ritorno di un importante personaggio.