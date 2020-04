Lo showrunner di Star Trek: Picard ha spoilerato che Seven of Nine tornerà in futuro?

Star Trek: Picard ha permesso ai fan di ritrovare non soltanto il mitico capitano Jean-Luc Picard ma anche diverse vecchie conoscenze provenienti dalle varie galassie di Star Trek. Una di queste è stata Sette di Nove, interpretata da Jeri Ryan, e stando a quanto rivelato dallo showrunner della serie potremo rivederla anche nella seconda stagione.

Durante un Q&A su Instagram, alcuni fan avevano chiesto a Michael Chabon in persona di rivelare qualcosa circa il ritorno del personaggio in futuro: "Potrei farlo, ma in realtà non dovrei... Mi piacerebbe rispondere di sì, ma certe persone mi costringono a stare zitto. Quindi, no".

La domanda, forse troppo diretta, non è riuscita a scalfire più di tanto l'armatura anti-spoiler dello sceneggiatore, per cui i fan sembrano aver percorso un'altra strada e gli hanno chiesto se nella seconda stagione ci sarà modo di esplorare la relazione omosessuale tra Seven of Nine e Raffi. È allora che Chabon ha risposto: "Spero che non finirò nei guai se dico... sì. Se finisco nei guai è colpa vostra!"

È scontato che se verrà portata avanti la relazione tra i due personaggi, allora significa che quei personaggi saranno presenti su schermo. Le sue parole non sembrano lasciare spazio a troppe interpretazioni, quindi sì... probabilmente finirà nei guai.

In Picard abbiamo avuto modo di scoprire che Seven of Nine ha lasciato la Flotta Stellare ed è diventata una combattente che tutela chi ne ha bisogno, ora che la caduta dei Romulani ha trasformato lo spazio nel far west. È così che Picard la incontra. Per il momento non sappiamo comunque quale sarà il suo ruolo nella seconda stagione.

Ora che la prima stagione si è conclusa abbiamo scoperto cosa succede a Picard nel finale. Per approfondire l'epilogo vi rimandiamo alla recensione dell'ultima puntata di Star Trek Picard.