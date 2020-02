Per gli showrunner di Supergirl era ora che Kara 'smettesse di scusarsi'

Il centesimo episodio di Supergirl, intitolato It's a Super Life, ha visto tra le altre cose il ritorno di Mr Mxyzptlk (interpretato dalla guest star Thomas Lennon) e ha offerto al personaggio di Melissa Benoist l'opportunità di sistemare alcune cose. Secondo gli showrunner della serie, infatti, era tempo che Kara smettesse di scusarsi.

Ne hanno parlato recentemente Jessica Queller e Robert Rovner a Comicbook.com. Nell'episodio, Kara Danvers viaggia nel tempo in diversi momenti per scoprire cosa sarebbe successo se avesse detto a Lena la verità sulla sua identità. In alcuni casi le conseguenze sono davvero inaspettate, come la sua stessa morte, la morte di Lena e Mon-El, e persino quella in cui tutte le persone che amava sono state assassinate. C'è poi una versione in cui Kara non è mai diventata amica di Lena, e le cose in un certo senso vanno anche peggio.

Alla fine, Kara si rende conto che non esiste uno scenario in cui va tutto alla perfezione, per cui non è tutta colpa sua. Non può quindi continuare a sentirsi in colpa per non essere stata sincera con Lena.

"Ci sono stati molti dibattiti nella stanza degli scrittori, per tutto l'anno, su chi aveva ragione e chi aveva torto, e riteniamo che siano importanti le sfumature di grigio, dato che la vita è di solito fatta di sfumature" ha raccontato Jessica Queller. "Lena ha qualche colpa per il modo in cui ha agito, e Kara aveva delle ragioni per fare quello che ha fatto e si è scusata, si è scusata e si è scusata ancora. Quindi, in effetti, abbiamo sentito che era tempo che Kara smettesse di scusarsi."

Robert Rovner le ha fatto eco, aggiungendo: "Penso che Kara in questo episodio si si assunta le sue responsabilità, e che chieda a Lena di fare lo stesso."

Secondo Jeremy Jordan il 100° episodio di Supergirl è la fine di un capitolo.