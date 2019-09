Lo showrunner di Supernatural 15 anticipa un conflitto nel Trio all'inizio della stagione

Anche se nella quindicesima, ultima e attesissima stagione di Supernatural i mitici Sam e Dean Winchester insieme Castiel dovranno affrontare letteralmente l'Ira di Dio, stando a quanto rivelato dallo showrunner Andrew Dabb a TVLine il trio non inizierà i nuovi episodi in ottimi rapporti, questo a causa del finale della stagione precedente.

Come sappiamo, infatti, alla fine della quattordicesima stagione Sam era disposto a sacrificare Jack a dispetto del parare di Castiel, con Jack che resta intrappolato nel Vuoto e un essere guerriero che vaga adesso libero sulla Terra. Si scopre infatti che tutti i mostri sputati dall'Inferno, la guerra tra Angeli e Demoni e ogni altra sorta di orrore soprannaturale è stato tutto creato "per intrattenere Dio", essendo questo "il suo spettacolo preferito". I Winchester non ci stanno e si sentono traditi e umiliati e vogliono ovviamente vendetta, mentre Dio resuscita i morti e si crea il caos.



Dice Dabb: "Se guardi la fine della passata stagione, Sam, Dean e Cas non erano assolutamente in condizioni ottimali. E questa cosa, come altre, non si risolverà velocemente né da sola". Considerando che sono state già annunciate delle morti e degli importanti ritorni, con un nemico onnipresente e onnisciente da affrontare, è davvero complicato dire in che modo potremmo ritrovare Sam, Dean e Cass all'inizio della fine dei giochi.



Supernatural 15 andrà in onda sulla CW a partire dal prossimo 9 ottobre.