Lo showrunner di Supernatural anticipa: 'Michele/Adam hanno parecchie sorprese in serbo'

Dopo quindici anni di onorato servizio nel mondo del soprannaturale, quest'anno i fratelli Winchester andranno in pensione, ma non senza lasciare il pubblico a bocca aperta. O almeno questo è quello che auspica lo showrunner Andrew Dabb, secondo cui Jake Abel non ha ancora finito gli assi nelle maniche dei suoi personaggi.

In una recente intervista a TV Line, lo showrunner ha dichiarato che, nonostante manchino ancora nove episodi alla fine definitiva della serie, Michele e il suo alter ego Adam "non arriveranno ancora per un po'".

La notizia farà sicuramente piacere ai fan di lunga data dello show, i quali fin da subito avevano nutrito una certa simpatia per il giovane fratellastro, con il quale però non erano mai riusciti a legare fino in fondo.

Dopo essere stato richiuso in una gabbia con Michele, le cose per Adam non si sono messe bene, ma finalmente negli ultimi episodi di Supernatural 15 vedremo chiudersi anche la sua storia, attualmente in sospeso dopo che la coppia di fratelli aveva fornito a Michele le armi per intrappolare addirittura l'onnipotente Dio.

Cosa ne pensate di queste anticipazioni? Fatecelo sapere nei commenti e, per non perdere neanche un dettaglio su ciò che accadrà, scoprite quale storico avversario dei Winchester tornerà nei prossimi episodi e continuate a seguirci per l'attesissimo spoiler sul season finale di Misha Collins.