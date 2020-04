Lo showrunner di Tales from the Loop: 'È molto diverso da Stranger Things'

Molti avranno accostato Tales from the Loop a Stranger Things, immaginandola come la controparte di Prime Video nei confronti del celebre show di Netflix. Lo showrunner della serie, però, ha spiegato le radicali differenze che ci sono tra i due prodotti che non sono quindi equiparabili.

Tales from the Loop è basata sui lavori grafici dell'artista Simon Stålenhag e possiede molti elementi che potrebbero metterla in comune con la serie ideata dai fratelli Duffer, come la forte componente sci-fi, un particolare richiamo ad alcune atmosfere anni '80 e, in ultimo, la presenza di un gioco da tavolo.

Le similitudini tra i due prodotti sembra però terminare qui - potete leggere le nostre prime impressioni su Tales from the Loop - dato che il nuovo original di Prime Video presenta un'estetica molto particolare, quasi unica nel suo genere. La conferma di ciò arriva da un'intervista di Nathaniel Halpern rilasciata in esclusiva al portale Collider e di cui vi proponiamo un estratto:

"Qualsiasi cosa porti le persone a vedere lo spettacolo. Nel momento in cui ci sono loro, per me va bene" ha dichiarato Halpern in riferimento a coloro che potrebbero approcciarsi allo show paragonandolo a Stranger Things. Successivamente ha continuato "Ma quello che vorrei dire è si tratta di qualcosa di molto diverso da Stranger Things, dal punto di vista del tono, dell'estetica, e nel modo di raccontare la storia. Per questo penso che non sia il miglior modo di confrontarlo se qualcuno ha quel tipo di aspettative, perché stanno cercando di fare qualcosa di molto diverso da quello che sono".

Questa è la sinossi ufficiale della serie 'Tales from the Loop esplora la città e le persone che abitano sopra il Loop, una macchina costruita per sbloccare ed esplorare i misteri dell'universo, rendendo possibili cose che fino a quel momento appartenevano esclusivamente al regno della fantascienza. In questa città misteriosa e fantastica vengono raccontate intense storie umane che mettono a nudo esperenze emotive universali utilizzando il fascino della narrazione di genere'.

La nuova serie TV di Amazon arriverà su Prime Video il prossimo 3 aprile. Nel frattempo potete dare uno sguardo al trailer di Tales from the Loop.