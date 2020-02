Lo showrunner di The Flash anticipa il ritorno di villan già conosciuti, eppure diversi

Non c'è dubbio che Crisis on Infinite Earths abbia portato a grandi cambiamenti nell'Arrowverse, ma l'impatto del crossover continuerà a sentirsi nei vari show, incluso The Flash. Lo showrunner Eric Wallace ha infatti anticipato che la cosa riguarderà anche i villain che compariranno nei prossimi episodi.

La sinossi di Love is a battelfield, l'episodio dedicato a San Valentino, ha già anticipato il ritorno di Amunet Black, ma a quanto pare non sarà l'unico personaggio a tornare. Stando alle parole dello showrunner, però, seppur volti familiari, i vecchi(nuovi) avversari saranno ben diversi rispetto a prima e porteranno una buona dose di imprevedibilità. Questo significa che il team Flash dovrà confrontarsi con sfide inedite sotto diversi aspetti e in cui ci sarà il rischio di non essere preparati a sufficienza.



"I villain che abbiamo visto nelle stagioni passate non sono più gli stessi villain", ha spiegato Wallace a Entertainment Weekly. "Sono persone diverse. Potrebbero avere nuove abilità che potrebbero cogliere di sorpresa il Team Flash". Secondo l'autore, in questo modo si darà un senso di "freschezza" e anche di maggior "pericolosità" rispetto a un riproporre avversari sempre identici a sé stessi. "Diventa tutto più minaccioso e imprevedibile", ha ribadito Wallace, il quale non ha voluto rivelare quali altri ritorni ci saranno oltre ad Amunet. In compenso, ha promesso: "scaveremo a fondo. Vedrete comparire villain che non si sono visti da tanto tempo". C'è qualche personaggio in particolare che vi piacerebbe rivedere?



Restando in tema di anticipazioni, grazie alla sinossi di The Flash 6x12, abbiamo scoperto che ci sarà finalmente il primo incontro tra Ralph Dibny (Hartley Sawyer) e Sue Dearborn (Natalie Dreyfuss), ossia la futura Signora Dibny.