Lo showrunner di The Flash, Eric Wallace, sui 'buchi neri' dell'Arrowverse

Due buchi neri in due episodi diversi di due show diversi, ma dello stesso universo. Eric Wallace, showrunner di The Flash, che aveva da poco anticipato le novità della sesta stagione dello show, racconta il buffo episodio legato alle storyline di Supergirl e The Flash della scorsa settimana.

Nel giro di 48 ore, l'Arrowverse è stato colpito da non uno, ma ben due buchi neri.

La National City di Terra - 38 e la Central City di Terra - 1 hanno infatti entrambe avuto a che fare con una minaccia proveniente dallo stesso fenomeno, per quanto impostata in maniera differente.

E durante un'intervista con TV Line, è lo stesso reporter a porre la domanda allo showrunner di The Flash, Eric Wallace: Era forse la "settimana dei buchi neri", lì a The CW?

"Quando sono venuto a conoscenza della storyline scelta per la premiere di Supergirl, ho riso così tanto" racconta Wallace "Anche se siamo tutti nello stesso Arrowverse, siamo così impegnati a volte, che non riusciamo a parlarci tanto quanto vorremmo. Quindi immaginate la mia sorpresa quando mi hanno fatto notare - dopo che entrambi gli script erano già stati pubblicati, approvati ed entrati in fase di pre-produzione - [che avevamo scritto della stessa cosa]"

All'inizio, Wallace ha avuto delle preoccupazioni in merito, ma dopo aver visto l'episodio, si è tranquillizzato.

"Quello che ho amato è che il loro approccio è stato completamente differente dal nostro. Perciò mi sono tranquillizato, e mi sono detto 'Nah, è tutto ok', va bene così".

I due buchi neri, in effetti, erano abbastanza diversi, nota l'intervistatore... Non dovrebbero somigliarsi, essendo un fenomeno dello stesso universo?

"Questa è una domanda post-Crisi, non trovi?"

E a proposito di Crisi, quella sulle Terre Infinite si avvicina sempre di più, ora che tre su cinque degli show dell'Arrowverse hanno debuttato con i nuovi episodi.