Lo showrunner di The Flash svela le ripercussioni della 6x11 su Iris

Punto di non ritorno per Iris questo Love is a Battlefield, undicesimo episodio della sesta stagione di The Flash: nel corso della puntata abbiamo infatti visto la ragazza compiere un gesto che, a dire dello stesso showrunner Eric Wallace, influenzerà pesantemente il prosieguo della stagione.

Come tutti coloro che hanno visto l'episodio sapranno, infatti, nella 6x11 di The Flash abbiamo visto Iris entrare nella Dimensione Specchio, gesto le cui conseguenze sono state accennate da Wallace nel corso di un'intervista rilasciata a Discussing Film.

"Iris crescerà in modi che lei stessa non avrebbe potuto immaginare, intendo dal punto di vista emotivo. Essere risucchiata in quello specchio la spingerà verso il suo limite e anche un po' oltre. Sarà un bel test per lei, il che è fantastico perché ha dato a Candice [Patton] l'opportunità di fornire una delle sue migliori prove in assoluto. Abbiamo passato un sacco di tempo analizzando lo stato emotivo di Barry con l'avvicinarsi della Crisi, in questa seconda parte di stagione vogliamo concentrarci allo stesso modo su Iris. E il fatto che sia stata risucchiata dallo specchio ci permette di farlo. Nessuno sa cosa c'è al di là dello specchio, ma posso assicurarvi che è un posto completamente diverso. È un posto che la costringerà a indagare su sé stessa" ha spiegato Wallace.

Il promo del nuovo episodio di The Flash intanto è già online, mentre la sinossi della 6x13 di The Flash ci ha anticipato il ritorno di un personaggio.