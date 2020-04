Gli showrunner di The Magicians avevano già ideato il finale dello show

La conclusione di The Magicians ha stupito i numerosi fan della serie, che si sono detti comunque soddisfatti per la fine delle vicende della serie prodotta da Syfy. In questa intervista agli showrunner, scopriamo come è stata decisa la conclusione dell'opera.

Parlando ai microfoni di Entertainment Weekly, Sera Gamble e John McNamara hanno svelato di essere sempre stati convinti del fatto che la serie si sarebbe conclusa con la distruzione di Fillory: "Sapevamo fin dall'inizio che per salvare l'universo avrebbero dovuto sacrificarsi. All'inizio della quinta stagione non sapevamo se avremmo avuto una sesta parte, ma noi scrittori abbiamo questa filosofia che se abbiamo in mente di mostrare una certa storia lo facciamo immediatamente".

La showrunner continua: "Eravamo decisi di voler mostrare questa parte in The Magician's Land, in particolare la parte di World Seed. Volevamo raccontare una storia avvincente che si concludeva con loro in difficoltà e costretti ad abbandonare una cosa a cui erano molto legati". Sembra quindi che indipendentemente dalla cancellazione di The Magicians, i fan avrebbero assistito ad un finale di stagione molto simile a quello andato in onda. Comunque Sera Gamble e John McNamara hanno voluto ricordare agli appassionati che hanno ancora idea per una eventuale sesta stagione dello show.