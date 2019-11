Lo showrunner di The Man in th High Castle fa chiarezza sul finale

Amazon Prime Video ha pubblicato da pochi giorni gli ultimi episodi della quarta stagione di The Man in the High Castle, che giunge così alla sua conclusione. Il finale della serie, però, come il romanzo di Philip K. Dick a cui è ispirata, più che dare risposte sembra porre ulteriori domande.

A seguito dell'imboscata della Resistenza sul treno nazista, che ha provocato la morte di Helen, la moglie di John Smith, Fuhrer del Nord America, e il successivo suicidio di quest'ultimo, una delle visioni di Juliana si concretizza quando si apre un portale dando accesso al loro mondo a una moltitudine di civili.

Molti spettatori sono rimasti confusi e spiazzati dal significato di tutto ciò. Chi sono queste persone? E da dove vengono? Queste domande, tuttavia, secondo lo showrunner David Scarpa non sono particolarmente rilevanti.

"C'è stata una notevole discussione tra me e il mio partner Daniel Percival [regista e produttore esecutivo], in termini di quanto volessimo essere esplicativi in ​​quella scena finale", ha dichiarato Scarpa a Entertainment Weekly in una recente intervista. "L'intenzione era in parte quella di invitare il pubblico a dare la propria interpretazione di ciò che si vede sullo schermo."

In ogni caso, continua lo showrunner, "ciò che dovrebbe essere chiaro a ogni spettatore è che il portale è, essenzialmente, aperto e rimarrà aperto. In effetti, ciò significa che due mondi sono diventati uno. C'è un collegamento da un mondo all'altro, e ora le persone possono muoversi liberamente tra i due mondi."

