La showrunner di The Morning Show Kerry Ehrin parla del finale della serie

Abbiamo letto la risposta della regista di The Morning Show alle critiche, adesso tocca alla showrunner della serie con Jennifer Aniston e Steve Carrel discutere del finale dello show, in un'intervista concessa ai microfoni di Entertainment Weekly.

La conclusione della prima stagione ha sconvolto tutti i fan di The Morning Show, che ora sono ansiosi di scoprire quale ripercussione avrà la decisione di Alex Levy. In particolare, viene chiesto a Kerry Ehrin se gli ultimi dieci minuti della puntata sarebbero accaduti lo stesso anche se Hannah fosse sopravvissuta: "Non così e non immediatamente. Era al centro delle attenzioni di tutti, ognuno di loro cercava di manipolarla per ottenere qualcosa e lei non sapeva come uscire da questo circolo. Era molto imbarazzata per questo e ha dovuto lavorare sodo per non far trapelare questa situazione anche all'esterno. Ha accettato la promozione e poi ha iniziato a vergognarsi, alla fine è stato tutto troppo da sopportare per questa giovane ragazza".

Il finale ha quindi cambiato completamente le carte in tavola della serie, la domanda successiva riguarda quanto questi eventi influenzeranno la seconda stagione: "Già dalla prima settimana sul set sapevo come si sarebbe concluso lo show, per tutto l'anno abbiamo lavorato con questo obiettivo in mente, anche se c'erano diverse versioni. Penso che sia una grande storia quella di Alex e Bradley ed anche un momento molto interessante in cui far finire la stagione".

Ora non resta che aspettare qualche notizia in più riguardo le prossime puntate, nel frattempo vi lasciamo con le nostre prime impressioni di The Morning Show.