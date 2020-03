Lo showrunner di The Umbrella Academy ci mostra una foto inedita di Diego

Mancano ancora diversi mesi alla seconda stagione della celebre serie Netflix sulla famiglia Hargreeves: nonostante l'annuncio del fumetto dedicato a The Umbrella Academy, sono numerosi i fan che chiedono qualche informazione in più. Ecco cosa ha voluto condividere lo showrunner.

A causa dell'emergenza Coronavirus numerosi show sono stati rinviati a data da destinarsi, anche la serie di Netflix potrebbe aver accumulato dei ritardi, ma per ora non si hanno notizie certe di questo tipo. Steve Blackman ha infatti commentato la situazione, mostrando ai fan una foto dal dietro le quinte di The Umbrella Academy e scrivendo il seguente messaggio: "Neanche il Coronavirus può fermare il mixing di Umbrella Academy! Vi prometto comunque che ci stiamo lavando le mani...".

Potete vedere il post in calce alla notizia, l'immagina che è stata scattata ci mostra lo showrunner alle prese con un mixer, mentre su uno schermo davanti a lui, possiamo dare una prima occhiata al look che avrà nella seconda stagione il personaggio di Diego. L'attore David Castañeda ha infatti dovuto farsi crescere barba e capelli, anche se i motivi dietro questa scelta sono ancora sconosciuti. Netflix aveva annunciato la fine delle riprese delle puntate inedite a novembre dello scorso anno, sembra quindi che la fase di post produzione sia ormai alle sue fasi finali, ma ancora non conosciamo la data di uscita della stagione.

Per concludere vi lasciamo con questo video con i character poster di The Umbrella Academy.