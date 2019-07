La showrunner di The Walking Dead ha anticipato un grosso colpo di scena

Cresce l'attesa per la decima stagione di The Walking Dead, ma gli spettatori non sembrano gli unici ad essere impazienti: la stessa showrunner Angela Kang sembra infatti far fatica a tenere la bocca chiusa sugli sviluppi a cui assisteremo con i prossimi episodi dello show.

Kang ha infatti parlato della situazione di Negan, attualmente ancora prigioniero come fu deciso illo tempore da Rick. Dalla scomparsa di quest'ultimo è stata Michonne a far rispettare la volontà dell'amico, facendo sì che lo storico villain della serie assistesse dalla sua prigionia alla costruzione di un nuovo mondo nel quale resterà sempre un emarginato.

Qualcosa, però, potrebbe aver cambiato le carte in tavola: come sappiamo, Negan ha infatti coraggiosamente salvato la vita alla figlia di Rick, Judith, insieme a quella del cane di Daryl. Un gesto di (almeno apparente) generosità che potrebbe spingere Michonne a rivedere le sue posizioni su di lui e a credere forse in una redenzione.

"Lo vediamo prigioniero da un anno intero, per cui penso che gli spettatori potrebbero aver notato che durante il suo ricovero in infermeria Negan non era legato o altro. Quindi stiamo cominciando a ragionare su come si metteranno le cose per lui. Penso che per le persone che vorrebbero il rilascio di Negan potrebbero esserci alcune soddisfazioni" ha dichiarato Kang, lanciando come una granata quello che sembrerebbe essere un vero e proprio spoiler sulla prossima stagione.

La showrunner ha poi lasciato intendere che Negan svolgerà probabilmente un ruolo molto importante nella guerra contro i Sussurratori, così come accadeva nel fumetto. Un ulteriore indizio riguardo una sua probabile liberazione? A questo punto la cosa sembra piuttosto probabile.

The Walking Dead 10 ci è stata mostrata poco tempo fa in una prima immagine ufficiale della stagione. Nei nuovi episodi faremo anche la conoscenza di Dante, interesse amoroso di Maggie nei fumetti.