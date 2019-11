La showrunner di The Walking Dead esclude un nuovo crossover in tempi brevi

Mentre gli ascolti di The Walking Dead sono precipitati nel midseason finale, la showrunner Angela Kang ha parlato di nuovi possibili crossover tra la serie madre e lo spin-off Fear The Walking Dead.

Tra i due show, infatti, non ci sono stati solo rimandi, ma anche alcuni "trapianti" di personaggi. Ci riferiamo a Morgan (Lennie James), passato a Fear The Walking Dead nella quarta stagione, e a Dwight (Austin Amelio), che lo ha seguito a distanza di un anno.



Sembra, però, che operazioni simili non verranno replicate, almeno non nell'immediato futuro. Decisioni simili vengono prese da Scott Gimple, il supervisore del franchise, ma Angela Kang ha rivelato che al momento non ci sono piani in merito.

"Non so, tutto è possibile nell'universo", ha dichiarato l'autrice a Deadline. "Posso dire che, da parte mia, non ci sono state discussioni su un possible crossover nell'immediato. Non significa che non accadrà mai, perché ora ci sono diversi mondi di quest'universo narrativo che stanno procedendo in contemporanea, quindi vedremo".

Nelle ultime settimane Gimple aveva parlato dei piani di espandere The Walking Dead con miniserie ed episodi speciali, dunque non è assurdo aspettarsi operazioni simili, anche se a quanto pare i fan dovranno armarsi di pazienza.



Lo show targato Amc ci ha lasciato con un finale di metà stagione deludente, come evidenziato nella recensione di The Walking Dead 10x08 e chissà se al ritorno, programmato il 14 febbraio 2020, riuscirà a rimettersi in carreggiata.