La showrunner di The Walking Dead è al lavoro sul ritorno di Maggie

In The Walking Dead non è una novità perdere qualcuno: in particolar modo le ultime stagioni ci hanno abituato ad uscite di scena anche abbastanza traumatiche e nessun personaggio, per quanto amato dai fan, sembra essere realmente al sicuro.

Certo, non per tutti si tratta di morti dolorose e sanguinolente: Maggie, ad esempio, è stata lasciata in vita per tenere aperta una finestra sul suo possibile ritorno dopo questa decima stagione. La showrunner Angela Kang ha recentemente confermato di star lavorando proprio su quest'idea.

"Stiamo provando a lavorarci su, abbiamo delle idee per Maggie, quindi incrociamo le dita" ha infatti dichiarato in maniera non troppo criptica la showrunner. Dal canto suo Lauren Cohan, interprete del personaggio, ha più volte ribadito che sarebbe entusiasta di rientrare nella serie: "Vedremo cosa succederà. Ci sono davvero un sacco di modi fantastici per farlo accadere. E quell'universo, io sento di farne ancora parte. E non è ancora finita. Quindi per me è tutto davvero molto eccitante, è una cosa che mi elettrizza perché parliamo di tante diverse possibilità" ha recentemente dichiarato l'attrice.

Proprio Angela Kang ha invece recentemente parlato della situazione di uno dei personaggi il cui addio è già stato annunciato: parliamo ovviamente di Michonne. Ma parliamo di vita reale: nel caso abbiate paura di non saper riconoscere una normale febbre da un'infezione zombie il tutorial di Eugene è ciò che fa al caso vostro.