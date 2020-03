La showrunner di The Walking Dead parla dell'eredità di Michonne nei prossimi episodi

Nell'ultimo episodio di The Walking Dead c'è stato l'addio di Michonne ( Danai Gurira) e ora gli altri sopravvissuti dovranno fare i conti con l'assenza di una delle colonne portanti della loro comunità, come spiegato dalla showrunner Angela Kang.

"Penso che la partenza di Michonne lasci una voragine sia nella vita emotiva di Judith che degli altri personaggi che la amano. In più, lei era a capo della sicurezza di Alexandria ed è stata tra i leader del gruppo fin dalla scomparsa di Rick. Questo pone Daryl in una posizione particolare", ha dichiarato Kang a Deadline. Ma non sarà solo il personaggio interpretato da Norman Reedus ad accusare l'assenza di Michonne, dato che personaggi come Gabriel (Seth Gilliam) ed Aaron (Ross Marquand) si ritroveranno con maggiori responsabilità.



In generale, i due personaggi dovranno affrontare anche le conseguenze della battaglia di Hilltop e della morte di Alpha (Samantha Morton), ossia Beta (Ryan Hurst) in cerca di vendetta, ma sempre tenendo a mente Michonne. "Gli ultimi episodi della stagione sono senza di lei", ha spiegato Kang. "Ci sono persone che sentono la sua mancanza, ma cercano anche di andare avanti e di fare ciò che deve essere fatto. Lo spirito di Michonne vive in queste persone. Lei è un elemento fondamentale della comunità". Inoltre, l'eredità del personaggio verrà raccontata anche attraverso i figli, lasciati indietro: "è parte del paesaggio emotivo che esploreremo". A questo proposito, vi ricordiamo che nell'ultimo episodio è stato rivelato chi si occuperà di Judith.



Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla recensione di The Walking Dead 10x13.