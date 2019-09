La showrunner di The Walking Dead parla delle relazioni 'Michzekiel' e 'Caryl'

Mentre a Variety il buon Jeffrey Dean Morgan ha rivelato di non voler abbandonare i panni di Negan molto presto, intervistata dai microfoni di Entertainment Weekly la showrunner Angela Kang ha avuto modo di parlare delle relazioni tra i protagonisti in The Walking Dead 10, specie soffermandosi su Michonne ed Ezekiel.

Nel trailer della decima stagione si è infatti visto un bacio tra i due protagonisti, rispettivamente interpretati da Danai Gurira e Khary Payton, momento che ha diviso nel profondo il fandom: chi ha cominciato a sostenere la coppia Michzekiel - accoppiamento accurato seguendo i fumetti - e altri che non hanno visto di buon occhio la cosa, percepita come sintomo primario dello sfaldamento della coppia tra Ezekiel e Carol. C'è anche chi ha esultato per il bacio ma solo perché può aprire le porte alla relazione tanto attesa tra Daryl e Carol, ma parlando di queste complesse dinamiche la Kang ha chiarito che lei e i suoi scrittori mirano a raccontare prima di tutto una storia guidata dalle esigenze dei loro personaggi.



Ha detto la showrunner: "Non si scherza con il trasporto emotivo. Voglio dire, praticamente tutto quello che facciamo è inserito nel regno del romantico - non così romantico come due persone in scena -, quindi molte persone si arrabbieranno, altre saranno davvero felici o anche un po' felici e un po' arrabbiate allo stesso tempo. Vogliamo solo capire come si sentano i personaggi e dove potrebbe andare a parare la loro storia, ovviamente sperando di intrattenere a dovere il pubblico. Non possiamo però speculare troppo per non anticipare nulla. Su Michonne ed Ezekiel qualsiasi cosa io dica sarebbe spoiler, quindi mi limito a dire che sono tempi molto emotivi per i nostri personaggi e che le cose prenderanno una svolta interessante".



Su Carol e Daryl dice invece: "Il loro rapporto è meraviglioso. Vengono entrambi dal trauma e dal nulla. C'è qualcosa di realmente profondo tra loro. Ci sono cose divertenti e altre che diventano decisamente ingarbugliate. Vogliono solo continuare questa avventura insieme".



The Walking Dead 10 tornerà in onda sulla AMC il prossimo 6 ottobre.