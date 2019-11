La showrunner di The Walking Dead parla della reunion tra Negan e Lucille

Negan è sicuramente uno dei personaggi di The Walking Dead ad aver attraversato l'evoluzione più interessante: da villain temutissimo e odiato ad innocuo prigioniero, qual è oggi la vera identità del personaggio di Jeaffrey Dean Morgan?

Il momento attuale si presenta infatti come quello della verità per un Negan appena tornato in libertà per mano di un suo ammiratore e finalmente riunitosi con la sua giacca di pelle e la sua amata Lucille. Cosa ne sarà di lui ora? Darà conferma di essere realmente cambiato o subirà un'involuzione che porterà un bel po' di grattacapi agli Alexandriani?

"La giacca e la mazza sono associate alle cose peggiori che Negan abbia fatto. Sono la parte più iconica del suo look, e quel look era quello con il quale Negan fece irruzione nel nostro mondo, uccidendo due personaggi molto amati. Ma abbiamo anche visto che ha ucciso questo ragazzo [Brandon, il personaggio che l'ha aiutato a fuggire] dopo averlo visto uccidere due innocenti. Ci sono un sacco di cose che passano per la testa di Negan, ed impareremo a capire in che direzione vadano. Sicuramente lo vedremo abbracciare una parte di sé che in un certo senso era stato costretto ad abbandonare, ma la questione è, è davvero tornato il vecchio Negan? Se n'era davvero mai andato? Sono tutte cose che affronteremo nel corso di questa stagione" ha dichiarato la showrunner Angela Kang.

Sempre Kang ha recentemente commentato anche il terribile segreto di Re Ezekiel, mentre Jeaffrey Dean Morgan ha spiegato che, a parer suo, Negan non potrà essere di grande aiuto contro i Sussurratori.