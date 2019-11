La showrunner di The Walking Dead ha parlato di una nuova relazione tra Siddiq e Rosita

Tra la nona e la decima stagione di The Walking Dead, Siddiq (Avi Nash) e Rosita (Christian Serratos) hanno avuto una bambina, Coco, ma nei nuovi episodi la donna si è legata sentimentalmente a Padre Gabriel (Seth Gilliam). La showrunner Angela Kang ha commentato le possibilità di un ritorno di fiamma tra i due.

L'autrice è stata infatti intervistata in seguito alla morte shock avvenuta nel settimo episodio ossia quella di Siddiq. Niente più triangolo amoroso (quadrato se consideriamo la presenza di Eugene), dunque, ma tra Siddiq e Rosita sarebbe potuto sbocciare nuovamente l'amore, se il primo fosse sopravvissuto?

Quest'ultima è la domanda posta da Entertainment Weekly a Kang, la quale ha spiegato che secondo lei i due sarebbero rimasti amici. "Hanno avuto un bambino, quindi c'era chiaramente qualcosa tra loro due", ha raccontato la showrunner. "Penso che avrebbero continuato ad avere un'amicizia vivace e divertente e forse ci sarebbe stata una certa tensione romantica. Ma a dire il vero non penso che i due siano mai stati innamorati. Si sono divertiti insieme, si piacciono e sono attratti tra loro e questo probabilmente permane. Non è passato molto tempo da quando erano una coppia, ma non penso che sarebbero finiti insieme".



La drammatica vicenda che ha sconvolto i fan nel settimo episodio è stata commentata anche da Avi Nash. Gli effetti si vedranno nel prossimo episodio, dove ci sarà tensione crescente in Oceanside e avverrà il debutto di un nuovo personaggio.

Il midseason finale di The Walking Dead, The World Before, andrà in onda il 24 novembre.