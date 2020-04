La showrunner di The Walking Dead spiega perché Judith ha detto quella bugia

Durante il quindicesimo episodio della decima stagione di The Walking Dead, il personaggio di Judith ha nascosto un importante dettaglio a Daryl. La showrunner Angela Kang ha parlato di questa bugia, spiegando il motivo che ha spinto la ragazza a mentire.

Il segreto di Judith riguarda uno dei personaggi storici della serie di AMC, ovvero Rick Grimes (Andrew Lincoln) che potrebbe essere ancora in vita e del viaggio intrapreso da Michonne (Danai Gurira) per ritrovarlo.

Cosa ha spinto, allora, il personaggio interpretato dalla giovane attrice Cailey Fleming a non rivelare questo importante dettaglio a Daryl (Norman Reedus) nel corso dell'episodio intitolato The Tower? Ecco la risposa di Angela Kang durante un'intervista al portale Comicbook, in cui fa riferimento alla paura della ragazza di poter essere abbandonata e di cui vi proponiamo un estratto:

"Rick era come un fratello per Daryl. Daryl è colui che ha continuato a cercarlo nei boschi per anni [..] ha paura che l'unica figura famigliare che sia rimasta possa andare via in un momento in cui ha bisogno di lui".

Lo stop al season finale dovuto al Coronavirus molto probabilmente non mostrerà come si concluderà la decima stagione. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo al ritorno di un personaggio in The Walking Dead.