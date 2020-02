La showrunner di The Walking Dead stuzzica i fan sul ritorno di Maggie

Angela Kang, la showrunner di The Walking Dead aveva già fatto capire che nella seconda parte della decima stagione sarebbe tornata Maggie, il personaggio interpretato da Lauren Cohan, ma ora, dopo la messa in onda della première di metà stagione, l'autrice ha fornito un nuovo indizio circa quando potrebbe accadere.

Kang ha infatti utilizzato l'account ufficiale dello show per rispondere ad alcune domande e una di queste era: "anticipa il ritorno di Maggie, con una parola". Ebbene, la showrunner ha risposto

"Nick-of-time (does that count?!)", espressione che possiamo tradurre come "al momento giusto (vale come risposta?!)".



Vista la drammatica situazione che ha chiuso l'episodio Squeeze, con Daryl (Norman Reedus), Carol (Melissa McBride), Aaron (Ross Marquand), Kelly (Angel Theory) e Jerry (Cooper Andrews) che sono riusciti a fuggire dalla grotta mentre invece Connie (Lauren Ridloff) e Magna (Nadia Hilker) sono rimaste intrappolate in seguito all'esplosione di un candelotto di dinamite, alcuni ipotizzano che il momento giusto potrebbe essere proprio questo. Maggie infatti potrebbe accorrere per aiutare a salvare le due ragazze, perché, come ha fatto notare Kelly nell'episodio, l'esplosione può "attirare walker e Sussurratori da qui a cento miglia". Credete che sia una teoria plausibile?



Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla recensione di The Walking Dead 10x09.