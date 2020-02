La showrunner di The Walking Dead avrebbe voluto vedere Shane affrontare i Whisperer

Dopo il ritorno in onda della serie prodotta dall'emittente televisiva AMC, abbiamo assistito ad un aumento del rating di The Walking Dead. Questo anche grazie all'intensa lotta tra i Whisperer e i protagonisti dell'opera, ma la showrunner ha ammesso di sentire la mancanza di un altro membro del gruppo.

Stiamo parlando di Shane, interpretato da Jon Bernthal, ucciso da Rick Grimes durante un loro scontro in una delle puntate della seconda stagione della serie.

Le parole di Angela Kang arrivano durante una diretta di Instagram, in cui qualcuno ha voluto chiedere alla showrunner quale personaggio le manca di più e che avrebbe voluto vedere in azione nella lotta contro i Whisperer: "Shane, perché è un personaggio un po' pazzo, un jolly e sarebbe stato molto interessante vederlo in questa stagione in cui assistiamo allo scontro tra personalità molto importanti". Come abbiamo potuto vedere nelle puntate dello show, la morte del rivale di Rick è praticamente certa, quindi un suo eventuale ritorno sembra impossibile, se non consideriamo le due volte in cui è apparso come un'allucinazione del personaggio interpretato da Andrew Lincoln.

