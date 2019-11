La showrunner di The Witcher ama interagire con la fanbase della serie

Lauren Hissrich non ha alcun problema a interagire sui social con i fan di The Witcher, nemmeno quelli più entusiasti. Anzi, è esattamente quello che va cercando.

Dal 20 dicembre arriverà su Netflix The Witcher, la serie tv basata sui romanzi di Andrzej Sapkowski con protagonista Henry Cavill, interprete dello strigo Geralt Di Rivia.



La saga, sia nella sua forma cartacea che videoludica, ha già una fanbase molto attiva, che come tutti nell'era dei social, ama chiacchierare dello show sui vari Twitter, Instagram etc., e spesso coinvolgere anche i diretti interessati, come la showrunner della serie, Lauren Hissrich.



"Adoro interagire con i fan; probabilmente, anche troppo, secondo i miei colleghi" avrebbe detto la Hissrich ai microfoni di SciFiNow "Non c'è niente che ami di più che aprire Twitter e parlare direttamente con la fanbase. Volevo davvero avere accesso al loro entusiasmo e al loro fermento per lo show. Credo che parecchi vedano queste fanbase iperentusiaste come dei nemici, ma io penso che siano proprio loro ad amare The Witcher, che queste siano le persone da cui voglio attingere l'entusiasmo, coltivarlo, e imparare da esso".



Se volete sapere di più sulla serie, qui potete trovare la nostra intervista a Lauren Hissrich, Anya Chalotra e Freya Allan, la showrunner e le interpreti di Ciri e Yennefer nello show.