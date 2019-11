La showrunner di The Witcher condivide nuove immagini della serie

Il recente trailer di The Witcher, mostrato per la prima volta durante il Lucca Comics & Games, ha svelato la data di uscita dell'attesa serie TV sullo strigo, nel frattempo i fan saranno contenti di poter ingannare l'attesa ammirando queste nuove foto dello show.

A condividerle ci pensa la showrunner in persona, Lauren S. Hissrich, che ha voluto commentarle insieme alla comunità di Reddit. Il primo scatto ci mostra la grande sala di Cintra, che stando alle parole di Hissrich è: "Il set più grande che abbiamo costruito. Scherzando abbiamo detto che potremmo affittarlo per far celebrare dei matrimoni in stile Witcher". La seconda immagine invece ci mostra la famiglia reale di Cintra, anche se la showrunner rivela che il risultato finale sarà leggermente diverso: "Una curiosità, quelle comparse sono state eliminate dalla scena finale perché volevamo concentrare lo sguardo degli spettatori sulla famiglia reale".

Inoltre nei commenti al suo post, Lauren Hissrich risponde a qualche domanda dei fan, rivelando che una famosa scena di "Last Wish", racconto conclusivo del primo romanzo dedicato allo strigo, sarà presente nella serie, scherza affermando di sapere cosa sia il Gwent, celebre gioco di carte introdotto in The Witcher 3, e fa sapere che è già stato trovato l'attore per Vesemir, anche se non può dire il nome.

Infine sono presenti anche due foto che ritraggono Ciri e Yennefer, condivisi in esclusiva dal giornale SFX insieme ad altri scatti. La serie sarà disponibile su Netflix a partire dal prossimo 20 dicembre, nel frattempo sono stati rivelati i titoli delle puntate di The Witcher.